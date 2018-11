Dornbirn verliert gegen den HCB Südtirol

Der DEC unterliegt gegen Meister Bozen mit 1:4. Die Gäste aus Südtirol waren das effizientere Team an diesem Abend.

Catenacci brachte die Gäste aus Bozen nach 17 Minuten im ersten Drittel in Front, der Angreifer nutzte einen Abpraller von Rinne nach einem Schuss von Lindlay. Im Mittelabschnitt war es erneut Catenacci mit einer gefährlichen Aktion, dieses Mal landete der Abschluss allerdings an der Torumrandung. Der DEC war in weiterer Folge das aktivere Team und belohnte sich drei Minuten vor der zweiten Pause in Überzahl, Reid besorgte in Überzahl den 1:1-Ausgleich.