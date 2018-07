Dornbirn sucht neue Polizisten

Dornbirn - Die Stadt Dornbirn sucht aktuell männliche und weibliche Bewerber für die Stadtpolizei.

Die Dornbirner Stadtpolizei ist mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten städtischen Sicherheitswachen in Österreich. Die Stadtpolizei ist direkter Ansprechpartner für die Dornbirner Bevölkerung und erfüllt verschiedene Aufgaben. Bürgerservice, Verkehrserziehung und -überwachung aber auch Einsätze in Kooperation mit der Bundespolizei in Dornbirn gehören dazu.