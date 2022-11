Dornbirn: Pkw-Lenker kollidiert mit Radfahrerin

Am Mittwoch am späten Nachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem 74-jährigen Pkw-Lenker und einer 72-jährigen Radfahrerin.

Am 09.11.2022, gegen 17:00 Uhr, lenkte ein 74-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug aus einer Hauseinfahrt in Dornbirn in der Otto-Wohlgenannt-Straße und wollte über die Schlachthausstraße fahren. Dabei übersah er eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Dornbirn, die aus der Schlachthaustraße kommend auf der Otto-Wohlgenannt-Straße in Richtung Südwesten fuhr.