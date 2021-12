Dornbirn: Motorrad kollidierte mit Pkw

Am Sonntagnachmittag kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw und verletzte sich dabei.

Am Sonntagnachmittag (05.12.) gegen 14:35 Uhr fuhr ein 24-jähriger Motorradlenker auf der L 190 Schwefel von Lauterach kommend in Richtung Dornbirn Zentrum. Zeitgleich wollte eine 52-jährige PKW-Lenkerin aus einer Hauseinfahrt auf die L190 in Richtung Lauterach einbiegen.