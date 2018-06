Dornbirn holt Titel bei Judo-Frauenmannschaftsmeisterschaft 2018

Dornbirn. Am Rande des Schülercups fand kürzlich in der Sporthalle Schendlingen in Bregenz auch die Landesmannschaftsmeisterschaft im Damen-Judo statt.

„Die Vorherrschaft der Montafoner Judo-Damen, die in den letzten Jahren immer den Titel des Mannschaftsmeisters für sich erobern konnten, brechen“, so lautete das ambitionierte Ziel des Dornbirner Judo-Trainers David Böhler. So suchte er nach einem starken Team und fand es: Cheyenne Reisch, Janna Stähli, Sarah Schmoranz, Sarah Wolfgang, Martina Schwärzler und Denise Kemter. Im Kampf „best-of-three“ besiegten die Messestädter Frauen die Oberländerinnen jeweils zweimal 3:2 und sicherten sich so zum ersten Mal den Landesmeistertitel für den Judoclub Dornbirn.