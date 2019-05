Dornbirn als Hochburg für Schulvolleyball

Das BG Bregenz Blumenstraße krönte sich zum Sieger bei der Volleyball Bundesmeisterschaft der Schülerliga.

Dornbirn. Nach spannenden Wettkampftagen jubelten am Ende die Bregenzer Volleyballerinnen des BG Blumenstraße nach einem 3:1-Erfolg gegen die NMS Bad Radkersburg über die Krone beim Finale der 42. Sparkasse-Schülerliga Volleyball Bundesmeisterschaft in Dornbirn. Damit holte sich das Bregenzer Gymnasium nach 2010 zum zweiten Mal den Bundesmeistertitel in der Sparkasse Schülerliga im Volleyball. Betreuerin Susanne Ratz und Co-Betreuer Rudi Grabherr freuten sich riesig mit ihren Mädchen und bestätigten, dass es wohl nichts Schöneres gibt, als den Titel vor eigenem Publikum zu holen. Rund 1000 Zuschauer feuerten die Vorarlbergerinnen beim Finaltag in der Dornbirner Messehalle an und sahen ein spannendes und würdiges Finale.