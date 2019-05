Dorfmitte in den Startlöchern

Baustart für Weilers neues Dorfzentrum ist für Herbst geplant.

Weiler . Nach jahrelangen Verhandlungen und Planungen stehen die Zeichen für die neue Dorfmitte in Weiler sehr gut und so konnte inzwischen auch die Baueingabe bei der Baurechtsverwaltung Vorderland erfolgen – ein Baubeginn ist für Herbst vorgesehen.

In der neuen Dorfmitte wird nach der Fertigstellung auch die Arztpraxis des Gemeindearztes untergebracht sein. Die Gemeindevertretung von Weiler hat dazu in ihrer letzten Sitzung den Ankauf der Räumlichkeiten beschlossen. Weiters setzt man bei der Dorfmitte auf eine umweltfreundliche Energiegewinnung und so werden die Dachflächen der 4-geschossigen Baukörper mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und die Dachfläche des 3-geschossigen Baukörpers soll begrünt werden. Die entsprechenden Beschlüsse, wie auch die Ausnahme vom Bebauungsplan aufgrund der unterirdischen Geschosse und einer Überhöhe der Gewerbeflächen wurden bereits erteilt und in Weiler hofft man derzeit auf die Erteilung der Baugenehmigung noch vor dem Sommer und somit einem Baustart im Herbst 2019, wie auch Bürgermeister Dietmar Summer freudig bestätigen konnte. MIMA