Dorffest Zwischenwasser sprengte den Rahmen

Tausende Menschen sorgten im 7. Oldtimer Frühschoppen in Muntlix für eine unfassbare Mega-Stimmung.

ZWISCHENWASSER. Mit Bravour entledigte sich das neue Vorstandsteam der Oldtimerfreunde Zwischenwasser mit Obmann Daniel Bachmann an der Spitze zusammen mit vielen Vereinsmitgliedern und Helfer der ortsansässigen Klubs wie der Männerchor Muntlix den extrem herausfordernden Aufgaben der siebten Auflage des Oldtimer Frühschoppen. Das Megaevent der Extraklasse brachte in der neuen Location im ehemaligen Bauunternehmen der Firma Dobler in der Kreuzstraße in Muntlix einen neuen Besucherrekord. Mindestens 2000 Gäste, die doppelte Anzahl an Besucher vom Vorjahr, folgten der Einladung zur Veranstaltung und mussten ihr Kommen ganz und gar nicht bereuen. Den tausenden Menschen wurde ein sehr abwechslungsreiches Programm über mindestens acht Stunden geboten. Aus großer Entfernung war das Knattern, Brummen und Summen alter Motoren unterschiedlichster Gefährte zu hören und sehen. Aus ganz Vorarlberg waren die rund vierhundert Oldtimerfreunde nach Muntlix angereist, um ihre immer noch herausgeputzten Fahrzeuge wie Autos, Traktoren, Motorräder und Mopeds der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die einstündige Ausfahrt der Oldtimer durch die Gemeinde Muntlix war ein echter Volltreffer. Mit viel Applaus der Zuschauer wurden entlang der Straßen die fahrbaren Raritäten begutachtet und erhielten minutenlang Standing Ovations. Die Lehrlingswerkstätte der Firma Mahle König Rankweil stellten ihr selbst gebautes Rennmofa aus und viele Gäste drehten noch um das Festplatzgelände ein paar Runden. Viele Kinder und Jugendliche hatten auf der Feldbahn sichtlich ihren großen Spaß und erfreuten sich bei den Ausfahrten. „Es war erneut eine sehr erfolgreiche Großveranstaltung. Bei der Bevölkerung genießt das Event einen hohen Stellenwert“, sagt Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann. Das Gemeindeoberhaupt führte beim Oldtimer Frühschoppen mit seiner Moderation gekonnt durch das umfangreiche Programm. Der ehemalige Sternen Wirt Gunther Wetzel, Pächter vom GH Frödisch in Muntlix hat mit tatkräftiger Unterstützung zum Gelingen des Frühschoppen dazu beigetragen. Das Megaevent wird auch nächstes Jahr im ehrwürdigen Dobler-Areal über die Bühne gehen. Die Oldtimerfreunde Zwischenwasser feiern bei der nächsten Auflage ihr zehnjähriges Vereinsbestehen.VN-TK