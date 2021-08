Doppler/Horst treten traurig, aber auch stolz ab

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst sind bei der Heim-EM in Wien ausgiebig gefeiert worden, obwohl ihr Abschneiden keineswegs erfreulich war. Österreichs erfolgreichstes Duo kassierte am Heumarkt zwei Niederlagen, die entscheidende gegen die Schweizer Marco Krattiger/Yves Haussener fiel mit 0:2 (-17,-12) deftig aus, zwischenzeitlich lag man sogar 0:11 zurück. Das war ganz und gar nicht der Abschied, den sich die Vizeweltmeister von 2017 vorgestellt hatten.

"Dass das beim letzten Turnier daheim passiert, ist natürlich bitter, aber so ist der Sport, es ist kein Wunschkonzert. Solche Spiele gibt es einmal alle zwei, drei Jahre. Es ist wirklich beschissen, dass es da bei diesem Spiel so war", bedauerte der 40-jährige Doppler. Der völlig misslungene zweite Satz schmerzte auch den zwei Jahre jüngeren Horst. "Fehlstart ist vielleicht noch zu positiv ausgedrückt, so etwas haben wir noch nie erlebt. Aber irgendwie ist da dann schon das Gefühl gekommen, es könnte das letzte gemeinsame Match sein. Dementsprechend war dann leider die Leistung."

Dass man danach dennoch lange und ausgiebig von den 2.500 Fans gefeiert worden sei, zeige was man im Laufe der Jahre erreicht habe. "So viel haben wir nicht falsch gemacht. Wir haben dem Sport alles unterordnet, der Erfolg hat uns recht gegeben", meinte Doppler, der mit seinem Partner neben Silber bei der Heim-WM 2017 unter anderem auch EM-Bronze 2014 und etliche Spitzenergebnisse bei großen Turnieren der World Tour errungen hat.

Der gebürtige Oberösterreicher musste in seiner langen Laufbahn aber auch mehrfach schwere Knieverletzungen und unschöne Niederlagen verdauen. "Es waren bittere, dunkle Momente dabei, aber auch wirklich viele schöne Momente. Wir haben da wirklich viel erleben dürfen." In der Rückschau überwiege jedenfalls das Positive. "Die letzten zehn Jahre sind wunderschön gewesen, auch wenn das sportlich nicht der Abschluss war, den wir uns erwünscht haben, aber den Abschied, den uns die Menschen gegeben haben, werde ich nie vergessen", sagte Doppler nach dem tränenreichen Abgang von der großen Bühne.

Für Horst war das am Center Court Erlebte ebenfalls eindrucksvoll. "Das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren, aber dass die Zuschauer uns so einen Abschied bereiten, das war unbeschreiblich. Ich bin natürlich sehr stolz und dankbar, dass sie uns so gefeiert haben. Das sind Momente, die wir nie vergessen werden."