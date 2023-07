Doppelte Auszeichnung: Ehrenobmann und Verbandsnadel in Gold

Krönender Abschluss mit Ehrung einer langen Ära von SC Röthis Andreas Nachbaur.

RÖTHIS. Ganz im Zeichen vom Abschied nehmen und einem Beginn einer neuen Ära stand die 46. ordentliche Jahreshauptversammlung vom zweifachen VN.at Eliteliga Champion SC Röfix Röthis. Nach fünfzehn Jahren ist für Langzeitobmann Andreas Nachbaur nun Schluss. Für seine großen Verdienste und die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit des Vorderländer Fußballvereins wurde der Ex-„Boss“ einstimmig zum Ehrenobmann gewählt. Vom Vorarlberger Fußballverband erhielt Nachbaur die goldene Verbandsnadel überreicht. Die beiden scheidenden SC Röthis Vorstandsmitglieder Patrick Burger und Silvia Kleinfercher wurden von den anwesenden Mitgliedern ebenfalls zu Ehrenmitgliedern bestellt. Weiters gab es für das Duo die Ehrung der Silbernen Ehrennadel vom heimischen Fußballverband. Nach einer großartigen Arbeit verlassen auch Bernd Summer (Vizeobmann), Christian Summer (Sport), Hans Fuchs (Nachwuchs), Silke Knünz und Karin Seidl den Ausschuss der Röthner. Fünfzehn Jahre spielte Simon Vogt in der ersten SCR-Kampfmannschaft und beendete vor einer Saison seine aktive Laufbahn. Der 32-jährige Übersaxner löst Andreas Nachbaur als Obmann ab und leitet nun mit einem komplett neuen Vorstandsteam die Geschicke des Röthner Fußballklubs. „Bin richtig stolz und es ist eine große Ehre für mich diesen Traditionsverein führen zu dürfen. Es wird eine reizvolle Aufgabe und eine herausfordernde spannende Geschichte“, waren die ersten Wortmeldungen des neuen Obmann. Für die nächsten zwei Jahre wurden auch Simon Schieder, Thomas Kabasser (beide Vizeobmann), Daniel Summer (Finanzen), Andre Maier (Schriftführer) und Christoph Weber (Nachwuchs) gewählt. Das Trio Simon Vogt, Markus Nachbaur und Christoph Stückler kümmert sich um die sportlichen Belange in Röthis. Glück- und Gratulationswünsche überbrachte „Noch“ Röthis Gemeindeoberhaupt Roman Kopf. „So viele neue Funktionäre übernehmen Verantwortung in dieser schwierigen Zeit. Respekt und Kompliment an die Menschen und den gut geführten Klub. Die zwei Meistertitel in Folge vom Eins sind ein Zeichen der ausgezeichneten Leistungen in der Vergangenheit. Die tolle Nachwuchsarbeit in dieser Region ist hervorzuheben“, sprach Kopf Klartext. Beim anstehenden Neubau vom Sportheim ist die Gemeinde Röthis und der Verein gefordert.VN-TK