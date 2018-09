Doppelpass: Italienische (!) Minderheit setzt sich für Südtiroler ein

Viele italienische Politiker zürnen der türkis-blauen Regierung, weil sie den Doppelpass für Südtiroler einführen möchte. Dabei verteilt Italien selbst großzügig Doppelpässe an auslandsitalienische Minderheiten - von denen sich nun manche mit den Südtirolern solidarisieren.

Auch die ethnischen Minderheiten in Italien (Aostaner, Friulaner und Sarden) würden sich mit Südtirol solidarisieren und sich dafür aussprechen, dass den Südtirolern dasselbe Recht auf eine Doppelstaatsbürgerschaft zugestanden wird, das Italien seinen eigenen Minderheiten “ganz selbstverständlich” gewähre. Dargebracht wurde etwa eine Stellungnahme der Partei “Lista per Fiume”. Auch die italienischen Minderheiten in Slowenien und Kroatien unterstützen laut Süd-Tiroler Freiheit die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler.

Kritiker: Italien verteilt selbst “großzügig” Doppelstaatsbürgerschaften

Für eine “weiterhin entspannte Herangehensweise” an den Doppelpass trat indes der Südtiroler Schützenbund ein, der ebenfalls als vehementer Verfechter des Vorhabens gilt. Kritiker der Doppelstaatsbürgerschaft hätten zuletzt versucht, ein “Unbehagen bei den italienischen Bewohnern Südtirols und eine Spaltung der Gesellschaft im Land an Eisack, Etsch und Rienz herbeizureden”, bemängelte der Schützenbund in einer Aussendung. Mehrfachstaatsbürgerschaften seien in Europa Realität, wurde betont. Italien selbst habe “in sehr großzügiger Handhabung” italienische Staatsbürgerschaften an “Angehörige der italienischen Nation” in Slowenien und Kroatien vergeben – “und das, ohne auf die Befindlichkeiten anderer Staaten Rücksicht zu nehmen”, erklärte Landeskommandant Elmar Thaler.