Doppelmordanklage nach Tötung von Mutter und Tochter

Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-Jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben soll, muss sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll der dreifachen Mutter mit einem grauen Klebeband der Mund verklebt und sie laut Anklage mit bloßen Händen erwürgt haben. Danach soll er die 15-Jährige getötet haben, während nebenan die beiden kleinen Söhne der Mutter schliefen.

Während der Mann aus der Wohnung flüchtete und sich nach Frankreich absetzte, blieben die sieben bzw. neun Jahre alten Buben - die Kinder entstammten vorangegangenen Beziehungen der Frau - bis zum Morgen im Kinderzimmer und gingen dann zu einer Ärztin. Als diese die Mutter telefonisch nicht erreichen konnte, verständigte sie die Polizei. Polizeibeamte hielten in der Wohnung in der Mollardgasse Nachschau und entdeckten die beiden Leichen. Dem Mann, der im September bei Brest festgenommen und in weiterer Folge ausgeliefert wurde, drohen bei einem anklagekonformen Schuldspruch zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Laut einem psychiatrischen Gutachten war er im Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig.