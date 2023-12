Doppelmayr baut Cable-Liner am EWR-Flughafen in New Jersey

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr realisiert am Newark Liberty International Airport (EWR) in New Jersey einen automatischen Cable Liner. Der neue AirTrain Newark soll 2029 eröffnet werden und auf einer Strecke von vier Kilometern Millionen von Passagieren pro Jahr als Transportmittel zwischen drei Passagierterminals, Parkplätzen, Mietwageneinrichtungen sowie regionalen Eisenbahnanbindungen dienen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf mehrere hundert Millionen Dollar.

Doppelmayr sei in einem mehrstufigen Vergabeprozess von der "Port Authority New York and New Jersey" als Partner ausgewählt worden, informierte das Unternehmen am Mittwoch. Der Auftrag für den im Großraum New York liegenden Flughafen umfasse Design, Bau, Betrieb und Wartung eines automatischen Cable Liners. Das Auftragsvolumen wurde mit 570 Mio. Dollar (520 Mio. Euro) beziffert, für Betrieb und Wartung wurde ein Betrag von 385 Millionen Dollar (351 Mio. Euro) als Kapitalwert angesetzt. In einem nächsten Schritt werde Doppelmayr gemeinsam mit der Port Authority weitere Rahmenbedingungen für die Projektumsetzung festlegen, hieß es.

"Dies ist ein entscheidender Schritt in unseren weitreichenden Bemühungen, den Newark Liberty International Airport zu revitalisieren und zu modernisieren", wurde Kevin O'Toole, Vorsitzender der Port Authority, in der Aussendung zitiert. Er zeigte sich von den Qualitäten von Doppelmayr überzeugt. Man werden den Reisenden den zuverlässigen und effizienten Transport bieten, "den sie verdienen", so O'Toole.

"Wir sind stolz, bei der Entwicklung des neuen AirTrain Newark mit der Port Authority von New York und New Jersey zusammenzuarbeiten", sagte Markus Schrentewein, Geschäftsführer der Doppelmayr Cable Car GmbH. Man habe in den USA bereits eine Vielzahl vergleichbarer Projekte umgesetzt.