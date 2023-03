Doppelmayr-Bahn zum Luton Airport wird am 27. März eröffnet

Der vom Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr gebaute Cable-Liner zur Anbindung des London Luton Airports geht am nächsten Montag, 27. März, offiziell in Betrieb. Das hat Doppelmayr bekanntgegeben. Das 2018 angekündigte Projekt hat sich um zwei Jahre verzögert, die laut englischen Medien ursprünglich kommunizierten Kosten von 225 Mio. Pfund stiegen auf 300 Mio. Pfund (aktuell rund 340,8 Mio. Euro). Die Anlage verkürzt die An- und Abreise zum Flughafen in Luton.

Fluggäste, die vom Londoner Bahnhof St. Pancras International zum knapp 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt gelegenen London Luton Airport fahren, legen ab Montag den letzten, rund zwei Kilometer langen Abschnitt im Doppelmayr-Cable Liner zurück. Die Bahn ersetzt die bisherigen Bus-Shuttles, die von etwa 3,2 Millionen Personen pro Jahr benützt wurden. Mit dieser neuen Verbindung dauert die Fahrt von der Stadt bis zum Flughafen insgesamt 32 Minuten.

Der Luton DART (Direct Air-Rail Transit), so der Name des Cable-Liner-Shuttles, wird zu Spitzenzeiten im Vier-Minuten-Takt verkehren und kann pro Stunde und Richtung 2.720 Personen transportieren. In den ersten fünf Jahren ab der Eröffnung wird Doppelmayr Cable Car UK Limited auch für den Betrieb der Anlage verantwortlich sein. Eine Option auf weitere fünf Jahre besteht.

Alberto Martin, CEO des London Luton Airport, schreibt dem DART bei den Plänen des Flughafens für ein künftiges nachhaltiges Wachstum eine wichtige Rolle zu. Er ermutige die Passagiere, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Graham Olver, Chief Executive Officer von Luton Rising, stellte fest: "Durch die Verbesserung der Verbindung zwischen dem nationalen Schienennetz und unserem Flughafensystem wird auch die Wettbewerbsposition unseres Flughafens im Londoner und britischen Luftverkehrssystem entscheidend gestärkt."

Doppelmayr hat in den vergangenen Jahren zahlreiche ähnliche Projekte verwirklicht. In Großbritannien wird der Airport in Luton der zweite Flughafen sein, der auf das Know-how des Vorarlberger Unternehmens zurückgreift. In Birmingham ist der Air Rail Link seit 2003 in Betrieb.