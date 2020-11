Doppeljackpot bei Lotto "6 aus 45" am Mittwoch

Zum zweiten Mal in Folge hat kein Spieler am Sonntag bei der Ziehung des Lotto "6 aus 45" die sechs richtigen getroffen. 18, 28, 31, 35, 44 und 45 erwiesen sich als zu schwierige Zahlenkombination, damit geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 2,3 Millionen Euro Gewinnsumme im ersten Rang.

Allerdings hatten sechs Spieler einen Fünfer mit der richtigen Zusatzzahl 26 und kassieren mehr als 20.000 Euro. Das gilt für je zwei Wiener und Burgenländer, einen Niederösterreicher und einen Steirer. Bei "Lotto plus" war ein Spieler in der Obersteiermark erfolgreich, der mehr als 270.000 Euro kassierte. Den Joker teilten sich zwei weitere Steirer aus der Grazer Umgebung und der Obersteiermark. Sie kassierten jeweils etwa 106.000 Euro.