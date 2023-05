Doppel Gardos/Habesohn im WM-Achtelfinale

Die Ex-Europameister Daniel Habesohn/Robert Gardos sind am Montag bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Durban ins Doppel-Achtelfinale eingezogen. Die beiden feierten in der zweiten Doppel-Runde einen 3:0-(8,6,5)-Sieg gegen die Australier Xavier Dixon/Yonghun Lee, um den Einzug ins Viertelfinale geht es gegen die als Nummer zwei gesetzten Südkoreaner Jang Woo-jin/Lim Jong-hoon. Gegen Letzteren war Gardos in der ersten Einzelrunde ausgeschieden.

Für Karoline Mischek kam im Frauen-Doppel in Runde zwei mit der Engländerin Ho Tin-Tin mit einem 1:3 (-10,-4,8,-7) gegen die Schwedinnen Christina Källberg/Linda Bergström (Nr. 11) das Aus. Am Montag ist noch Sofia Polcanova mit Gardos in der zweiten Runde des Mixed-Doppels sowie an der Seite der Rumänin Bernadette Szöcs als Nummer vier gesetzt im Sechzehntelfinale des Frauen-Doppels erstmals bei diesen Titelkämpfen im Einsatz.

Amelie Solja bekommt es am späteren Abend in der zweiten Einzel-Runde mit der topgesetzten Chinesin Sun Yingsha zu tun, Habesohn bestreitet seine zweite Einzelrunde am Dienstag gegen den achtgereihten Chinesen Lin Gaoyuan.