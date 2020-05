"donhofer" mit Plakataktion zu Künstlerschicksal

Mit Plakaten mit dem Schriftzug "#wirlebennoch/Die Künstler*innen" verweist der Künstler "donhofer" auf die prekären Umstände der Kulturschaffenden in Österreich angesichts der Coronakrise. Die Plakate sind laut Aussendung vom Montag nun flächendeckend in Wien und in der St. Pöltner Innenstadt zu sehen.

"Obwohl die Politik selten eine Möglichkeit auslässt, um Österreich das Kulturnation-Pickerl aufzudrücken, frage ich mich seit einigen Tagen, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in unserem Land hat", so "donhofer" zu seiner Aktion. Dass Künstler mit "Almosen und Hinhaltetaktik abgespeist werden", während Wirtschaftsunternehmen "unverhältnismäßig hohe Hilfsleistungen" erhielten, sei "eine Verhöhnung".

Um ihre Solidarität mit den Künstlern zu zeigen, ließ die Stadt St. Pölten die Plakate drucken und stellte die Ausstellungsflächen zur Verfügung. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir unsere Unterstützung für alle Künstlerinnen und Künstler unter Beweis stellen", teilte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) mit.