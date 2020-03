Donauinselfest heuer unter dem Motto "Ganz Wien"

Die Wiener SPÖ - die Partei veranstaltet das Donauinselfest - hat am Mittwoch erste Details zum Großevent verraten. So wird das Motto heuer "Ganz Wien" lauten. Dieses soll verdeutlichen, dass der Zusammenhalt "das herausragendste Merkmal unserer lebenswerten Stadt ist", sagte die SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak. Das Coronavirus habe "im Moment" keine Auswirkungen auf die Planung.

Eine Neuerung ist, dass Pre-Events in den Bezirken organisiert werden. Im April und im Mai wird im Rahmen einer "Ganz Wien"-Tour in jedem Bezirk eine kleine Veranstaltung stattfinden, um einen Vorgeschmack auf das große Spektakel im Juni zu bieten. Dabei gibt es u.a. Kabarett von Nadja Maleh im Actors Studio in der Innenstadt, oder Roman Gregory beim Sportklubplatz in Hernals rund um das Match Wiener Viktoria gegen den Wiener Sportklub. Das gesamte Programm der "Ganz Wien"-Tour gibt es online auf der Webseite: . Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Bei einigen Events ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten eine Voranmeldung nach dem Motto "First come, first serve" notwendig.