Donau-Güterverkehr auf tiefstem Stand seit 25 Jahren

Wegen des heißen Sommers 2018 und des daraus resultierenden Niedrigwassers ist der Güterverkehr auf dem österreichischen Teil der Donau im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren gesunken. So wurden 2018 rund 7,2 Millionen Tonnen Güter befördert, das waren 2,4 Mio. Tonnen oder rund ein Viertel weniger als 2017, geht aus Zahlen der Statistik Austria am Donnerstag hervor.

Damit ist das Transportaufkommen auf den tiefsten Stand seit 1993 gefallen. Auch die gesamte Transportleistung ist 2018 um 28,4 Prozent auf 7,0 Milliarden Tonnenkilometer gesunken, schreibt die Statistik Austria in einer Aussendung.

Auch in Deutschland haben die niedrigen Wasserstände am Rhein die Binnenschifffahrt 2018 deutlich gebremst und trugen damit zum schwächeren Wirtschaftswachstum in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres bei. Die Schifffahrt spielt unter anderem eine große Rolle bei der Belieferung der chemischen Industrie, welche wichtige Vorleistungen für die übrige Volkswirtschaft erbringt.