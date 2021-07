Domingo Mattle: Bregenzer Künstler erobert die Welt

Hier ist Künstler Domingo in Los Angeles in Aktion. Das Bild entstand auf den Dächern der Studios von Jeff Hamilton, dem Mode-Designer von Madonna, Travis Scott, ASAP Rocky, Kevin Hart oder Mike Tyson).

Der charismatische Artist mit Wurzeln in der Street Art stellt aktuell auf der Los Angeles Art Show aus. In Bregenz plant der frisch gebackene Vater eine Galerie, die es in dieser Form wohl noch nicht in Vorarlberg gegeben hat.

Inzwischen hat sich Domingo Mattle in der nationalen und internationalen Kunstszene einen Namen gemacht. So stellte der Künstler, dessen Wurzeln in Urban und Street Art wie z.B. Graffiti liegen, bereits in namhaften Galereien auf der ganzen Welt aus. Neben diversen Ausstellungen in ganz Vorarlberg konnte das Publikum seine Werke etwa in New York, Hongkong, Toronto oder wie gerade aktuell gemeinsam mit Mario Feurstein bei der Los Angeles Art Show bestaunen. Im VOL.AT-Interview spricht der frisch gebackene Vater über seinen Zugang zu Kunst und wie er sich im Lauf der Zeit verändert hat. Aktuell kann man eine Auswahl seiner Bilder im Hotel Biberkopf in Warth begutachten. Generell sei Domingo überrascht, wie viele Chancen sich ihm durch die Pandemie eröffnet hätten. Er könne sich nicht über eine schlechte Auftragssituation beklagen, ganz im Gegenteil seien viele seiner Kunden auf der Suche nach neuen, kreativen Ansätzen.

Domingo Mattle, Ausstellung im Biberkopf Warth















u003cpu003eDomingo Mattleu003c/pu003en © Michael Kreyer

Geplante Galerie in Bregenz:

"Von Künstlern für Künstler"

Der gebürtige Götzner, der früher auch verstärkt musikalisch und tänzerisch unterwegs war, plant außerdem eine Galerie in Bregenz. "Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Projekt, das als Mittelpunkt und Drehscheibe für die kreative Szene aus allen möglichen Bereichen dienen soll", erzählt der ambitionierte Kreative. Es solle ein Ort werden, geschaffen "von Künstlern für Künstler", und einer so noch nie in Vorarlberg dagewesenen Form Möglichkeiten für die Szene im Land auf allen Ebenen eröffnen. Oder in den Worten von Domingo: "A totally Artist-runned space", ein Studio 54 für Vorarlberg.