Dolezal bleibt Cheftrainer von ICE-Club Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben sich für Christian Dolezal als längerfristige Lösung auf dem Cheftrainerposten entschieden. Der im Vormonat nach dem Rauswurf von Marc Habscheid zum Interimscoach aufgestiegene Ex-Profi der Wiener bleibt bis Saisonende im Amt, wie der Eishockey-Club am Mittwoch bekanntgab. Der 37-Jährige wird weiterhin von Fabian Scholz als Co-Trainer und Bernhard Starkbaum als Tormann-Coach unterstützt.

Unter Dolezal gewannen die sehr schlecht in die Saison gestarteten Wiener drei ihrer sechs Spiele. "Das aktuelle Trainerteam hat die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase übernommen und in Anbetracht der Umstände einen guten Job gemacht", begründete Club-Manager Franz Kalla die Entscheidung. Von der zunächst ins Auge gefassten Verpflichtung eines neuen Cheftrainers habe man wieder Abstand genommen.

"Wir haben uns zwar einige Bewerber im Detail angesehen, gemeinsam sind wir aber zum Entschluss gekommen, dass wir auch in Anbetracht der notwendigen Einarbeitungszeit in keinem Bewerber einen Mehrwert für die Mannschaft sehen", so Kalla. Man wolle das Trio mit Dolezal in Ruhe weiterarbeiten lassen. "Die drei Herren genießen das volle Vertrauen der gesamten Capitals-Organisation inklusive der Spieler, der Geschäftsführer und des Präsidenten."