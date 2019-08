Dokumente der Ringstraßen-Familie Lieben an Jüdisches Museum

Die Nachfahren der Familie Lieben, einer bedeutenden Wiener Ringstraßen-Dynastie, haben dem Jüdischen Museum Wien ein Konvolut an historischen Dokumenten übergeben. Die Schenkung umfasst unter anderem die Tagebücher des Unternehmers Leopold von Lieben, private Korrespondenz sowie Gedichte von Leopold von Liebens Frau Anna.

Museumsdirektorin Danielle Spera zeigte sich erfreut: "Für das Jüdische Museum Wien bedeutet diese Schenkung einen weiteren Meilenstein in der Erforschung von Wiener jüdischen Familiengeschichten. Die Liebens nahmen einen wichtigen Stellenwert in Wien ein. Von der Wissenschaft über die Bankwelt bis zur Kultur waren sie führend in der Gesellschaft vertreten."