Dokumentation „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“

TV-Tipp: Schalten Sie diesen Sonntag, 13. August 2023, um 18.25 Uhr ORF 2 ein!

Arbeiter haben jahrzehntelang geschuftet, damit der Alpenrhein im St. Galler und Vorarlberger Rheintal so aussieht, wie wir ihn heute kennen. 12-Stunden-Tage waren normal, Verpflegung und Lohn karg. Der Fluss hat so manchen findigen Rheintaler durch die Weltwirtschaftskrise gebracht, Schmuggeln war ein wichtiges Zusatzeinkommen für die Familien. Am Alpenrhein haben sich auch viele Dramen abgespielt. Noch heute erinnern Stellen an den Ufern daran, dass Juden im Zweiten Weltkrieg verzweifelt versucht haben, in die Schweiz zu gelangen.