Doku über Asylverfahren gewinnt bei Solothurner Filmtagen

Mit dem traditionellen Abschlussabend sind die 59. Solothurner Filmtage am Mittwoch zu Ende gegangen. Die beiden Festivalhauptpreise gingen an die Dokumentation "Die Anhörung" von Lisa Gerig und den humorvollen Film "Echte Schweizer" von Luka Popadić.

Der mit 20.000 Franken (21.242,70 Euro) dotierte Prix du Public ging an "Echte Schweizer" von Luka Popadić. Am Beispiel von drei Schweizer Offizieren mit Wurzeln in Serbien, Sri Lanka und Tunesien geht der Regisseur den Fragen um Heimat, Zugehörigkeit und Integration nach. Popadić, selbst Hauptmann bei der Schweizer Arme und mit Wurzeln in Serbien, bringt dabei sich selbst und viel Humor in den Film ein, ohne vor kontroversen Fragen zurückzuschrecken. In seiner Laudatio sagte Popadić, dass ihm der Publikumspreis viel bedeute. Schließlich sei es ein "echter Schweizer Preis". Als der Anruf zu seinem Gewinn des Preises kam, sei er gerade am Packen gewesen. Der Regisseur wollte am Mittwoch eigentlich zu einem anderen Filmfestival reisen, doch der Preis machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die Besucherinnen und Besucher der Filmtage konnten aus insgesamt fünf Dokumentar- und vier Spielfilmen auswählen. Darunter war etwa "Bisons" von Pierre Monnard, der am Dienstag sechsfach für den Schweizer Filmpreis nominiert wurde.