Dönerlieferant brach Kundin die Nase

Zusteller wollte verspätetes Essen unbedingt loswerden, Kunden verweigerten die Annahme.

Der Oberländer Dönerlieferant hatte im Sommer einiges an Essen auszuliefern. Das tat er, so schnell er konnte, doch das war schlussendlich nicht so schnell, wie von der Kundschaft erwartet. Jedenfalls erreichte das Essen viel zu spät die Besteller, die inzwischen selbst gekocht und auch schon gegessen hatten. Sie verweigerten die Annahme und vor allem die Bezahlung. Es kam zum Streit, der mit einer gebrochenen Nase endete.