documenta: Prüfung läuft - Kollektiv weist Vorwürfe zurück

Nach dem Antisemitismus-Eklat auf der documenta fifteen bleibt der Druck auf die Verantwortlichen der Weltkunstausstellung hoch. Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) stellte am Freitag rasche Ergebnisse der Überprüfung der ausgestellten Werke in Aussicht. Zugleich wurden weitere Forderungen nach Konsequenzen und Aufarbeitung des Skandals laut. Das Künstlerkollektiv Taring Padi, dessen Bild im Zentrum des Skandals steht, wies Antisemitismus-Vorwürfe zurück.

"Wir haben als Gesellschafter der Leitung der documenta gGmbH den Auftrag erteilt, alle gezeigten Werke im Sinne eines verantwortungsvollen Kuratierens zu überprüfen", erklärte Dorn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Wiesbaden. "Diese Prüfung läuft, und wir erwarten, zeitnah über Ergebnisse informiert zu werden."

Am Dienstag war das Banner "People's Justice" von Taring Padi wegen antisemitischer Bildsprache abgehängt worden. Das Kollektiv wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück und zeigte sich zudem enttäuscht vom Krisenmanagement der documenta-Leitung, wie der "Spiegel" berichtete. "Wir wussten nicht, dass unser altes Bild in Deutschland Gefühle verletzen würde. Es wurde schon oft auf Ausstellungen gezeigt. Wenn wir gewusst hätten, wie die Reaktionen sind, hätten wir es nie aufgehängt", sagten die Künstler dem Nachrichtenmagazin.

"Ich dachte, dass man als Künstler gerade in einem Land wie Deutschland, in dem Meinungsfreiheit herrscht, sich über mehr Grenzen hinwegsetzen darf", sagt Sri Maryanto, ein Kollektivmitglied, das laut "Spiegel" in München lebt und dort studiert hat. Die Ereignisse in Kassel und der Umgang damit seien für das Kollektiv "ein Schock". Und weiter: "Wir sind keine Antisemiten. Wir wissen nicht einmal, wer hier über uns urteilt. Wir lesen es nur in der Zeitung."