DO&CO erstmals mit Jahresverlust - keine Dividende

Die Coronakrise hat bei dem börsennotierten Cateringunternehmen DO&CO im Geschäftsjahr 2019/20 ein tiefes Loch in die Kasse gerissen und erstmals in der Unternehmensgeschichte für einen Verlust gesorgt. Unterm Strich standen minus 24,9 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 26,4 Mio. Euro im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr soll es keine Dividende geben.

"Ein weltweiter Konjunktureinbruch und die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie belasten das Ergebnis," schrieb das Unternehmen am Dienstag in seinem Geschäftsbericht. "Obwohl der DO&CO-Konzern in 21 Ländern in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen mit verschiedenen Vertriebskanälen tätig ist, waren mit einem Schlag alle Geschäftsaktivitäten gleichzeitig betroffen und brachten das gesamte Geschäft zum Erliegen." So habe DO&CO alle Restaurants weltweit schließen müssen, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Aufgrund der Reisebeschränkungen sei auch das Airline-Catering quasi stillgestanden.