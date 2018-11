Post-Partnersuche geht weiter - Kommende Monate entscheidend

Nach dem unerwarteten Aus für das geplante Joint-Venture mit der deuschen FinTech-Gruppe, muss die Österreichische Post AG auf der Suche nach einem neuen Kooperationspartner für die ausfallende Bawag praktisch wieder bei Null beginnen. "Wie es weiter geht, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden", sagte ein Sprecher der Post AG auf APA-Anfrage.

Post-Generaldirektor Georg Pölzl schloss ein Scheitern der Kooperation mit FinTech bis vor kurzen noch aus. “Für mich ist Scheitern keine Option”, sagte Pölzl erst Mitte November. Man strebe an, Mitte nächsten Jahres mit einer Bank in den Markt zu gehen.

Über die genauen Gründe will die Post nicht sprechen und keine über die karge Aussendung hinausgehende Angaben machen: “Wir wollen nicht sagen, bei wem es gehapert hat, oder wem was nicht gepasst hat”, so der Sprecher. Jedenfalls sei man mit dem Zeitplan des nun abgesagten Joint Venture, der sehr ambitioniert gewesen sei, nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. “Wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr weiter verfolgen. Dann gehen sich nicht mehr als diese zwei, drei Sätze aus.”

Public gemacht wurde das Joint Venture am 10. September. Gemeinsam mit der deutschen FinTech Group werde künftig ein umfassendes Finanzdienstleistungsangebot im Filialnetz geschaffen werden, teilten die beiden Unternehmen damals mit. FinTech sollte dabei für den bisherigen Post-Finanzpartner Bawag einspringen, der den Vertrag per Ende 2019 auslaufen lässt.

Die teilstaatliche Post und die FinTech Group wollten ein 50/50-Joint-Venture gründen. Die FinTech Group wollte ihre Niederlassung in Österreich inklusive der rund 30.000 Kunden in das Joint Venture einbringen, das eine österreichische Banklizenz beantragen und mit 200 Mio. Euro Eigenkapital ausgestattet werden sollte. Der Kooperationsvertrag umfasste auch IT-Dienstleistungen der FinTech an die JV-Gesellschaft. Die Post wollte sich gleichzeitig mit sieben Prozent an der FinTech Group AG beteiligen.