dm bildet neue Lehrlinge aus

Das Unternehmen sucht ab sofort wieder 300 junge Talente, die sich ab August 2019 mit #herzundkopf verwirklichen möchten.

Ob Drogist, Friseur oder Kosmetiker – geboten werden spannende Aus- und Weiterbildungen sowie vielfältige Aufstiegschancen in einem familienfreundlichen Arbeitsumfeld. Neben der fachlichen Ausbildung spielt bei dm auch die persönliche Entwicklung eine große Rolle. Ein umfangreiches Angebot an Kursen bietet viel Raum für die eigene Entfaltung. Die Chance, über sich hinauszuwachsen, erhalten Lehrlinge bei dm unter anderem durch die Teilnahme an bundesweiten Wettbewerben oder in internen Lehrlingsworkshops. Auch die Lehre mit Matura, Auslandspraktika und ein Filialtausch tragen zu einer abwechslungsreichen Lehrzeit bei.