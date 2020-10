Djokovic ohne Satzverlust ins French-Open-Achtelfinale

Wie Dominic Thiem und Rafael Nadal hat auch Novak Djokovic seine Drittrundenhürde bei den Tennis-French-Open souverän gemeistert. Der topgesetzte Serbe ließ dem kolumbianischen Lucky Loser Daniel Galan am Samstag beim 6:0,6:3,6:2 keine Chance und zog als letzter des favorisierten Trios beim Sandplatz-Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale ein. Dort geht es für den Ranglistenersten gegen den Russen Karen Chatschanow, der den Chilenen Cristian Garin mit 6:2,3:6,6:4,6:2 besiegte.

Djokovic steht zum 11. Mal in Folge in Roland Garros in der Runde der letzten 16. Satz hat er auf dem Weg dorthin wie auch seine beiden großen Rivalen noch keinen abgegeben. Mit nun 71 Matchsiegen vor Ort stieg der 33-Jährige vor Roger Federer zur alleinigen Nummer zwei hinter Nadal (96) auf. Für Aufregung sorgte im Duell mit der Nummer 153 der Welt einzig, dass das neue Dach auf dem Court Philippe-Chatrier bei einsetzendem Regen zu spät geschlossen wurde. Die Partie musste deshalb unnötigerweise im zweiten Satz für 25 Minuten unterbrochen werden.