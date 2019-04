Djokovic vermied in Monaco weiteres Aus gegen Kohlschreiber

Novak Djokovic hat am Dienstag beim Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo ein neuerliches Ausscheiden gegen Philipp Kohlschreiber vermieden. Nach der frühen Niederlage in Indian Wells setzte sich der als Nummer eins gesetzte Serbe an der Cote d'Azur im Zweitrunden-Duell mit dem 35-jährigen Deutschen mit 6:3,4:6,6:4 durch.

Der Russe Karen Chatschanow, der ein möglicher Viertelfinalgegner von Dominic Thiem war, verlor hingegen als Nummer acht gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP-96.) mit 6:7,4:6.

Thiem startete indes erfolgreich in das Turnier. Im niederösterreichischen Doppel mit Jürgen Melzer setzte sich Thiem in der ersten Runde gegen Kohlschreiber und Fernando Verdasco (GER/ESP) mit 6:4,7:5 durch.

Für Thiem war es eine gelungene Generalprobe für den ersten Einzel-Einsatz am Mittwoch (4. Spiel nach 11.00 Uhr) gegen den Kitzbühel-Sieger Martin Klizan (SVK), gegen den er mit 1:3 eine negative Bilanz aufweist. Melzer schloss an seinen Titelgewinn (mit dem Kroaten Franko Skugor) in der Vorwoche in Marrakesch an.