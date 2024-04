Djokovic und Sinner im Monte-Carlo-Semifinale

Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas sind am Freitag ins Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo eingezogen. Djokovic musste beim 7:5,6:4 über den Australier Alex de Minaur mehr kämpfen als ihm lieb war, ist aber weiter ohne Satzverlust. Sinner benötigte beim 6:4,6:7(6),6:3 gegen Holger Rune überhaupt drei Durchgänge, Tsitsipas hatte beim 6:4,6:2 gegen Karen Chatschanow einen vergleichsweise gemütlichen Arbeitstag.

Djokovic ist mit 36 Jahren der älteste Semifinalist in der Geschichte des Sandplatzturniers. Der topgesetzte Serbe überholte mit seinem 77. Masters-1000-Semifinale zudem den bisherigen Rekordhalter Rafael Nadal und trifft nun auf Ruud. Der als Nummer acht gereihte Norweger besiegte Ugo Humbert aus Frankreich in drei Sätzen. Miami-Sieger Sinner bekommt es in der Vorschlussrunde mit Tsitsipas zu tun.