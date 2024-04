Djokovic und Sinner im Halbfinale von Monte Carlo out

Die Nummern eins und zwei der Tennis-Weltrangliste der Männer haben am Samstag im Halbfinale des Masters-1000-Turniers von Monte Carlo verloren. Der im Ranking voranliegende Novak Djokovic unterlag dem auf Position acht eingestuften Norweger Casper Ruud 4:6,6.1,4:6, der Südtiroler Australian-Open-Sieger Jannik Sinner bezog gegen Stefanos Tsitsipas mit einem 4:6,6:3,4:6 seine zweite Saison-Niederlage.

Sinner hatte gegen den erstmals seit 2019 in der Weltrangliste aus den Ten und auf Rang zwölf abgerutschten Griechen Tsitsipas mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Zweimal musste sich der 22-Jährige in Satz drei wegen eines Problems am rechten Bein vom Physiotherapeuten behandeln lassen. Wohl auch deshalb entglitt ihm im entscheidenden Satz ein Break-Vorsprung, den er mit einem zweiten Servicedurchbruch beinahe noch ausgebaut hätte. "Darauf bin ich sehr stolz", meinte Tsitsipas. Er hat nun die Chance auf seinen insgesamt dritten "Monte"-Titel nach 2021 und 2022.