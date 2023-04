Djokovic scheidet erneut vorzeitig aus

Tennis-Superstar Novak Djokovic kommt diesen Frühling auf der Sand weiter nicht in Schuss. Der Serbe schied am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Banja Luka in Bosnien-Herzegowina gegen seinen Landsmann Dusan Lajovic aus. Er unterlag dem Weltranglisten-70. mit 4:6, 6:7(6).

Die Niederlage war nicht zwingend, denn Djokovic führte im Tiebreak 6:3, ehe er fünf Punkte in Serie abgeben musste. Bereits vergangene Woche hatte Djokovic geschwächelt und war in Monte Carlo nicht über die Achtelfinals hinaus gekommen.

Das Turnier in Banja Luka wird von Djokovic organisiert. Nun kassierte er ausgerechnet dort seine erst dritte Niederlage in diesem Jahr: In Dubai unterlag er Daniil Medwedew, in Monte Carlo Lorenzo Musetti.