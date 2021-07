Djokovic nach 20. Major-Titel weiter auf Rekordjagd

Gratulationen sind von seinen Erzrivalen Roger Federer und Rafael Nadal sowie vielen anderen Tennisgrößen gekommen: Kein Wunder, denn Novak Djokovic hat am Sonntag mit dem 6:7(4),6:4,6:4,6:3 über Matteo Berrettini im Wimbledon-Finale den nächsten Meilenstein seiner großartigen Karriere gesetzt: Sechster Wimbledon-Titel, 20. Major-Titel und die Chance, am 12. September mit einem US-Open-Triumph als dritter Spieler nach Don Budge und Rod Laver den Kalender-Slam zu schaffen.

Doch nach seinem sechsten Wimbledon-Titel, mit dem er übrigens auch den legendären Fünffach-Sieger Björn Borg übertrumpfte, scheint für den 34-jährigen Djokovic noch mehr möglich. Rafael Nadal ist knapp ein Jahr älter und wird ihm noch etwas länger im Weg stehen. Der Dritte aus dem Bunde der "Big Three" mit je 20 Grand-Slam-Triumphen, Roger Federer, wird hingegen am 8. August 40 Jahre alt. Seine Karriere könnte vielleicht noch dieses Jahr enden.

Djokovic-Coach Goran Ivanisevic meinte, dass die Debatte um den "Größten aller Zeiten" (GOAT - Greatest of all time) vorbeisein könnte, wenn der Serbe die US Open gewinnt und den Kalender-Grand-Slam schafft. Rod Laver hatte dies zuletzt in einer komplett anderen Zeit 1969 (davor 1962) geschafft. "Er ist der Einzige, der alle vier hintereinander im selben Jahr gewinnen kann", glaubt der Ex-Wimbledonsieger Ivanisevic.