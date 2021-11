Djokovic lässt Teilnahme an den Australian Open weiter offen

Hinter der Teilnahme des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic an den Australian Open steht weiter ein Fragezeichen. Auch nach der Halbfinal-Niederlage gegen Alexander Zverev am Samstagabend bei den ATP Finals in Turin ließ der Serbe seinen Impfstatus und seinen Start in Melbourne offen. Nur geimpfte Tennisprofis dürfen am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 17. bis 30. Jänner teilnehmen, wie Turnierdirektor Craig Tiley zuvor bestätigte.

"Wir werden sehen. Wir werden warten müssen und sehen", sagte Djokovic. Bereits zuvor hatte der 34-Jährige mehrfach erklärt, dass sein Impfstatus Privatsache sei. Er habe zuletzt nicht mit den Verantwortlichen über die Regeln für die Australian Open gesprochen, sagte Djokovic in Turin. Er habe auf die Informationen gewartet.

Für Olympiasieger Zverev ist die Lage klar: "Wir besuchen ein anderes Land. Wir müssen den Regeln folgen." Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg hatte schon vor Wochen gesagt, kein Problem mit den Richtlinien zu haben.

Djokovic würde in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel anstreben, mit dem er an seinen beiden Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal vorbeiziehen könnte. Momentan haben sowohl der Schweizer als auch der Spanier wie Djokovic 20 Grand-Slam-Titel. "Ich hoffe, er kann spielen", sagte Zverev. Er hoffe, dass es vielleicht eine Ausnahme für Djokovic gebe, so dass er teilnehmen könne.