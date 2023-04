DJ-Orchester-Crossover mit Westbam bei Osterfestspielen

Der deutsche DJ und Produzent Westbam sieht Parallelen zwischen sich und Richard Wagner. Bei den Osterfestspielen Salzburg mischt Westbam unter dem Titel "Night of Love" (Liebesnacht) Wagners Meisterwerke mit seiner eigenen elektronischen Musik. Der Komponist von Opern wie "Tannhäuser", "Lohengrin" oder "Tristan und Isolde" sei auch ein "Musikbenutzer" im besten Sinne gewesen, sagte Westbam (58) vor dem Festival-Start am Samstag.

"Night of Love" wird am Donnerstag (6. April) von Westbam gemeinsam mit der Mendelssohn-Orchesterakademie des Leipziger Gewandhaus-Orchesters präsentiert. Am 15. April folgt eine Aufführung in Leipzig.