DJ Hunter im „Büro“

Jeden ersten Freitag im Montag öffnet das „Büro“ der Eisenreiter mit besonderem Programm

Die Eisenreiter, der Motorradverein mit dem coolen Clublokal „Büro“ in der Lindauerstraße in Lochau öffnet jeden ersten Freitag im Monat seine Garagentüren und lädt alle zum „Open House“ ein. Dabei werden immer besondere Acts geboten: Live-Musik, Schalmeien oder DJ. Am 06.03.2020 war DJ Hunter, der Soundmaster aus dem legendären Club 3000, zu Gast bei den Eisenreitern. Bei perfektem Sound wurde getanzt und die Arbeitswoche abgeschlossen. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins konnten so entspannt in der außergeöhnlichen Atmosphäre des „Büros“ ins Wochenende wechseln.