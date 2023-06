Diversion für Eltern in Wiener Kindesmisshandlungsprozess

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag das Strafverfahren gegen die Eltern eines kleinen Buben diversionell erledigt worden, denen behördlicherseits das Kind abgenommen wurde, nachdem diesem Verletzungen zugefügt worden waren. Indem sich der Vater zur fahrlässigen Körperverletzung und dem Quälen und Vernachlässigen Unmündiger schuldig bekannte und die Mutter einräumte, sich nicht um ärztliche Hilfe für den Sohn gekümmert zu haben, entgingen beide einer Verurteilung.

Drei Tage nach diesem Vorfall setzte der 27-Jährige das Kleinkind schnell in eine Schaukelwippe, als er dringend auf die Toilette musste: "Ich hatte etwas Schlechtes gegessen, ich hatte plötzlich Magengrummeln." Er vergaß allerdings, den Sohn anzuschnallen, nachdem er bei der Wippe die höchste Geschwindigkeitsstufe eingestellt und diese in Betrieb gesetzt hatte. Minuten später habe er aus dem Badezimmer "einen dumpfen Knall und einen Schrei" vernommen, berichtete der Angeklagte. Der zwei Monate alte Bub war aus der Wippe gefallen, die dabei umstürzte. Das Kind erlitt eine Schädelprellung und Hämatome am Kopf und im Gesichtsbereich.