Diversifikation ist ein Erfolgsrezept

„Die Zeiten von sicheren, risikoarmen Erträgen gehören der Vergangenheit an. Vielmehr empfehlen wir ein gut diversifiziertes Gesamtportfolio, das aktiv Über- und Untergewichtungen der einzelnen Anlageklassen eingeht, um flexibel auf die aktuellen und noch kommenden Herausforderungen reagieren zu können.“

So Karl-Heinz Strube, Leiter Asset- und Portfoliomanagement bei der Hypo Vorarlberg, gegenüber den VN. Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Die extreme Staatsverschuldung und der reife Konjunkturzyklus zwingen die Notenbanken immer wieder zu außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen. Technischer wie auch demografischer Wandel stellen sowohl Wirtschaft als auch Politik vor neue Herausforderungen. Das 21. Jahrhundert wird als „transformative age“ in die Geschichtsbücher eingehen. Strube: „Dies prägt die Märkte nachhaltig und sorgt unter Anlegern vielfach für Verunsicherung. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld stellt hierbei ein zentrales Dilemma dar, haben durch dieses doch die risikoarmen Renditebringer der Vergangenheit massiv an Attraktivität eingebüßt. Die günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten treiben zugleich die Preise für Immobilien in astronomische Höhen und wecken erste, böse Erinnerungen an die Jahre 2006/07.“

Verhalten muss sich ändern

Und Strube weiter: „Auf der Suche nach Anlagealternativen müssen Anleger ihre bisherigen Denkmuster aufbrechen. Hierbei bleibt eines aber weiterhin gewiss: Die bewährten Grundsätze des Portfoliomanagements werden nicht ihre Gültigkeit verlieren. So sollte nicht nur eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt werden, sondern stets auch eine breite Diversifikation gewährleistet sein. Anleger sollten dabei jedoch keinesfalls ihre individuellen Präferenzen hinsichtlich gewünschter Rendite und verkraftbarem Risiko, sowie ihre finanziellen Verhältnisse außer Acht lassen. Vielmehr sollten diese in sich abgestimmt und stetig an die jeweilige Marktsituation an­gepasst werden.“

Langfristiger Anlagehorizont

Mit einem langfristigen Anlagehorizont sollte ein höheres Schwankungsverhalten verbunden sein und umgekehrt. Eines ist gewiss, mit einer reinen Anlage auf Sparkonten wird man zukünftig keine Erträge erzielen. Berücksichtigt man die Inflation, verliert man sogar jedes Jahr einen erheblichen Teil seines Vermögens. „Reine Aktienport­folios dürften sich weiterhin gut entwickeln, setzen den Anleger aber phasenweise auch einer höheren Volatilität aus. Überdurchschnittliche Kursgewinne sind genauso wahrscheinlich wie starke Einbrüche. Hundertprozentige Anlagen im Bondbereich hingegen leiden massiv unter der ultra-expansiven Geldmarktpolitik der Notenbanken,“ stellt Strube fest. Die Aussichten auf positive Zinsen bleiben dabei auf lange Sicht hin schlecht. Investments in alternative Investments bieten teilweise hohe Renditechancen, bergen für sich allein genommen aber oftmals auch schwer bewertbare Risiken: undurchsichtige Anlagestrategien, fehlende Regulierung, geringe Liquidität.

Also was tun?

Dazu der Finanzfachmann: „In diesem hochvolatilen und von geopolitischen Risiken überzeichneten Marktumfeld bieten sich derzeit besonders Multi-Asset-Strategien an, um regelmäßige Erträge zu erzielen und zugleich das einzugehende Risiko zu minimieren. Die Kombination und flexible Gewichtung verschiedener Instrumente aus einem breiten Spektrum an Regionen, Währungen und Assetklassen bietet dem Anleger attraktive Diversifikationseffekte. Von zentraler Bedeutung ist, die Korrelation und Sensitivität der verwendeten Produkte untereinander als auch zum Gesamtmarkt möglichst gering zu halten.“

Dies reduziert einen etwaigen Gleichlauf und dadurch die Wahrscheinlichkeit der Bildung von unerwünschten Klumpenrisiken innerhalb des Portfolios.

Was heißt das konkret?

Dazu Karl-Heinz Strube zusammenfassend: „Klassische Multi-Asset-Strategien konzentrieren sich auf die vier Hauptanlageklassen: Geldmarkt, Anleihen, Aktien und Alternative Investments. Entgegen dem Volksmund gilt dabei nicht generell ,cash is king'. Dennoch sollte gerade in der angespannten Zeit ein begrenzter Rahmen an Liquidität gehalten werden, um beispielsweise ungünstige Marktphasen abzuwarten und daraufhin investieren zu können. Durch marktnahe Analyse- und Anlageprozesse eröffnen sich dem Anleger trotz der anhaltend expansiven Geldmarktpolitik im Bondbereich geringfügige Renditechancen. Eine global ausgerichtete Anleihestrategie, welche u. a. auch in Fremdwährungen investiert, kann langfristig einen positiven Beitrag leisten. Im Gesamtportfoliokontext zielt diese Anlageklasse jedoch aufgrund ihrer relativ geringen Volatilität in erster Linie auf Risikosenkung und nicht auf Renditeerzielung ab. Wer mit seiner Geldanlage attraktive Erträge erwirtschaften möchte, wird in Zukunft kaum mehr am Aktienmarkt vorbeikommen. Hierfür muss allerdings auch ein gewisses Maß an Schwankung akzeptiert werden. Aufgrund der momentan angespannten Wirtschaftslage ist eine untergewichtete Aktienquote zu empfehlen.“ Investments im alternativen Anlagebereich runden schließlich jedes breit diversifizierte Multi-Asset-Portfolio ab. Möglichkeiten bieten Rohstoff-ETFs sowie Gold und Immobilienfonds.

Reine Aktienportfolios dürften sich weiterhin gut entwickeln, setzen den Anleger aber phasenweise einer höheren Volatilität aus. Karl-Heinz Strube, Leiter Asset- und Portfoliomanagement