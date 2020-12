Disruptiv und innovativ

IAW Innovation Tour 2020: Illwerke Vkw Innovation Lab-Geschäftsführer Gerhard Günther über Herausforderungen und die Trends der Zukunft.

Das Thema Innovation beschäftigt und begleitet die illwerke vkw seit den Gründerjahren. Die zunehmende Digitalisierung ist natürlich auch längst im Energiesektor angekommen und hat das Spielfeld nachhaltig verändert. Dieser Herausforderung hat sich der Vorarlberger Energiedienstleister gestellt und 2017 das Innovation Lab ins Leben gerufen um hier noch schneller reagieren und vor allem selbst voranschreiten zu können. Das Innovation Lab nimmt hier verschiedene Rollen ein – vom Think Tank über Incubator bis hin zum Innovations Hub.

"Smart Mobility" und mehr

Gerhard Günther ist seit 20 Jahren bei den illwerke vkw beschäftigt und leitet dort das Innovation Lab, wo aktuell ein Team von vier Mitarbeitern nach disruptiven, innovativen Zukunftstrends in der Energiewirtschaft forscht. „Prosumer“, Smart Mobility und digitale Geschäftsfelder sind unter anderem Felder, die das Team um Günther beschäftigten.

Kleine, agile Einheit

„Wir sind eine kleine, schnelle Einheit, die nicht so sehr an die Strukturen des Konzerns gebunden ist. Wir müssen einfach schneller sein und können Dinge angehen, die auch nicht immer zu 100 Prozent geprüft wurden.“ Das sei unter anderem ein Privileg, den das Innovation Lab als eigenes Unternehmen innerhalb des illwerke vkw-Konzerns, genießt. Gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Martin Seeberger berichtet Günther direkt an den Vorstand. „Das macht es natürlich einfacher, dass man sehr schnell Entscheidungen treffen kann“, sagt Gerhard Günther.