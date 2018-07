Disney hat freie Bahn für Übernahme von Fox

Der Weg für die Übernahme des US-Medienkonzerns 21st Century Fox durch den Unterhaltungsriesen Disney ist frei. Der Kabel- und Mediengigant Comcast, der sich ebenfalls um den Aufkauf von Fox bemüht hatte, zog sich aus dem Bieterwettbewerb zurück, wie Comcast am Donnerstag mitteilte.

Der führende Kabelanbieter der USA will sich stattdessen nun auf seine Bemühungen konzentrieren, sich den europäischen Bezahlsender Sky einzuverleiben, wie er ankündigte. Allerdings bemüht sich Disney ebenfalls um die Übernahme von Sky. Das zum Imperium des Medienunternehmers Rupert Murdoch gehörende Fox hält einen Anteil von 39 Prozent am dem europäischen Sender, die mit dem Aufkauf von Fox an Disney übergehen werden.