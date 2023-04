Disney+ erzählt das unglaubliche Leben von "Sam, ein Sachse"

Es ist eine Geschichte, die als fiktionaler Plot sofort mit dem Label "unglaubwürdig" versehen würde: Die Lebensgeschichte von Samuel "Sam" Njankouo Meffire, der in der DDR als erster Schwarzer der Volkspolizei beitrat und nach der Wende zum Aushängeschild für Diversität gemacht wurde, letztlich zum Kriminellen mutierte und mittlerweile geläutert ist. Disney+ nimmt diese schier unglaubliche Biografie nun als Vorlage für seine erste deutsche Originalserie "Sam, ein Sachse".

Die Serie beginnt noch in der DDR des beginnenden Aufstandes, wo der junge Sam (gespielt vom Newcomer Malick Bauer mit beinahe statuenhaftem Ernst, hinter dem die Verletzlichkeit stets durchschimmert) gerade Vater geworden ist. Sein Leben wird geprägt vom frühen Tod des eigenen, aus Kamerun stammenden Vaters und einer Jugend, in der Rassismus an der Tagesordnung stand. Auch jetzt noch sieht sich der talentierte Fußballer mit der Gewalt von Neonazis konfrontiert. Und so wählt er den in seinem privaten Umfeld alles andere als akzeptierten Schritt, sich einer Eliteeinheit der Volkspolizei anzuschließen.