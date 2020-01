Diskussion um geplante Rekruten-Angelobung im KZ-Mauthausen

Ein noch von Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) geplantes Vorhaben, auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ Mauthausen Grundwehrdiener anzugeloben, sorgt aktuell für Diskussion. Der wissenschaftliche Beirat des Mauthausen Memorial spricht sich dagegen aus, das Mauthausen Komitee dafür, berichtete der Kurier am Dienstag online. Noch diese Woche werde der Beirat in der Causa tagen.

Mauthausen sei ein internationaler Gedenkort, "ein militärisches Gelöbnis mit seiner auf die nationale Identität gerichteten Formel gehört nicht an diese Gedenkstätte", zitierte die Zeitung aus einer Stellungnahme des Beiratsvorsitzenden Bernhard Perz. Der Zeithistoriker an der Uni Wien sieht dies nicht als richtigen Weg " einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen". Konkret hatte Kunasek vor, dass am 30. April auf dem Gelände des ehemaligen KZ Rekruten des Militärkommandos Oberösterreich das Gelöbnis auf die Republik Österreich sprechen.

Ob es dazu kommt, ist noch ungewiss. Die türkise Verteidigungsministerin Klaudia Tanner will sich, so der Kurier, an die Entscheidung des Beirats halten. Spreche sich dieser gegen eine Angelobung in Mauthausen aus, werde sie dort nicht stattfinden. SPÖ und Grüne halten sie auf dem Appellplatz für mehr als problematisch.