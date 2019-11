Diskussion über WADA-Code abgeschlossen

Die Diskussion über die Endversion des neuen Welt-Anti-Doping-Codes ist auf der Welt-Anti-Doping-Konferenz am Mittwoch in Kattowitz abgeschlossen worden. Der überarbeitete WADA-Kodex muss am Donnerstag vom Gründungskomitee der WADA gebilligt werden. Der neue WADA-Code wird am 1. Jänner 2021 in Kraft treten.

Bis zum Inkrafttreten des neuen Codes haben die nationalen Anti-Doping-Agenturen Zeit, die neue Version des Werkes zur Harmonisierung der Regeln und Sanktionen umzusetzen. Den WADA-Code gibt es seit 2003. In den Jahren 2009 und 2015 gab es schon überarbeitete Versionen. Zentraler Aspekt des Regelwerks ist, grundlegende Werte des Sports wie das Recht der Athleten auf Teilnahme an einem dopingfreien Sport mit Chancengleichheit zu sichern.

Der neue Welt-Anti-Doping-Code und die überarbeiteten Internationalen Standards enthalten auch Neuheiten, die als Lehren aus der Russland-Causa hinzugefügt wurden. So gibt es eine neue Regel zum Schutz von Whistleblowern: Wer eine Person bedrängt oder bedroht, die zuständigen Organisationen von Doping-Verstößen berichten will, kann künftig sanktioniert werden.

Zudem hat die Entscheidung der WADA, eine nationale Anti-Doping-Agentur für nicht regelkonform zu erklären, ab Tokio 2020 erstmals auch Gültigkeit für Olympische Spiele. Bisher entschied allein das Internationale Olympische Komitee über die Zulassung eines Landes zu den Spielen.