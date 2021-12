Diskussion über Lockerung der Quarantäneregelung

Auch in Österreich wird angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante über die - in einigen Ländern schon umgesetzte - Lockerung der Quarantäneregeln diskutiert. Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich würde die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) spricht sich deshalb für eine Verkürzung der Absonderung aus. Das Gesundheitsministerium prüft dies bereits.

Eine Lockerung müsste "in einem gesamtstufenhaften Vorgehen stimmig sein" und "das ist durchaus vorstellbar", sagte Katharina Reich, die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Donnerstag in der "ZiB 1". Mitte Dezember, mit dem Auftauchen der neuen Variante, wurden die Regeln verschärft: Bei Kontakt mit einem Omikron-Infizierten gilt man - auch mit Impfung oder Genesung - als K1-Person. Damit muss man für 14 Tage in Quarantäne, ein Freitesten ist nicht möglich. Bei den bisherigen Corona-Variante beträgt die Quarantäne zehn Tage, nach fünf Tagen kann man sich freitesten. Und Geimpfte oder Genesene können auch als "K2" eingestuft werden und müssen sich damit nicht absondern.

Hacker spricht sich im "Standard" dafür aus, die Absonderung auf fünf Tage oder eine Woche zu verkürzen und die Quarantäneregeln zu lockern. Er verwies darauf, dass bisher von den knapp 2.000 positiv auf Omikron getesteten Menschen in Wien kein einziger im Spital landete.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat hatte schon bei der Verschärfung der Regeln Mitte Dezember erklärt, dass es darum gehe, die Infektion am Beginn so flach wie möglich zu halten - aber es ab "spätestens Mitte Jänner keinen Sinn mehr hat, 14-Tage-Quarantäne-Spielregeln zu haben". Dann könne man wieder zu den alten Regelungen zurückkehren.

Der Simulationsforscher Niki Popper verweist in der "Wiener Zeitung" darauf, dass die Aussichten für die zweite Jänner-Hälfte derzeit noch äußert unsicher seien. Für die nächste Prognose am kommenden Mittwoch erwarte man einerseits detailliertere Daten aus Großbritannien, die zeigen "ob die Welle dort tatsächlich schon wieder runtergeht" - und andererseits validere Zahlen aus Dänemark zu Hospitalisierungen. Diese Daten werden etwa für die Entscheidung wichtig sein, wie es nach den Weihnachtsferien mit Schulöffnungen weitergeht, aber auch für die Entscheidung darüber, ob die Quarantäne bei einer Ansteckung eventuell verkürzt werden könnte.