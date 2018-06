Diskussion in Italien um Salvinis Plan zur Roma-Zählung

Der Plan des italienischen Innenministers Matteo Salvini, eine Zählung der Angehörigen der Roma-Minderheit zu starten, sorgt in Italien für Empörung. Linkskräfte werfen Salvini "faschistische Methoden" vor, doch der Lega-Chef bleibt hart. "Ich lasse mich nicht bremsen: Zuerst die Italiener und ihre Sicherheit", betonte Salvini.

“Eine Zählung auf ethnischer Basis ist vom italienischen Gesetz nicht erlaubt. Es gibt hinzu Angaben über die Menschen, die in offiziellen und inoffiziellen Siedlungen leben. Die wenigen illegal in Italien lebenden Roma sind staatenlose Bürger, die als solche nicht ausgewiesen werden können”, betonte Carlo Stasolla, Präsident des Verbands “21. Juli”, der die Rechte der Sinti- und Roma-Gemeinschaft in Italien vertritt. Die italienischen Roma seien seit über einem halben Jahrhundert in Italien präsent. “Sie sind oft italienischer als viele Italiener”, sagte Stasolla.