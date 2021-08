Diskonter als Coronaverlierer, Spar weiterhin Marktführer

Im ersten Halbjahr 2021 konnte der Lebensmittelhändler Spar (Spar, Eurospar, Interspar) seine Marktführerschaft weiter ausbauen, das berichtete das Wirtschaftsmagazin "trend" am Donnerstag vorab und berief sich dabei auf Daten des Marktforschers Nielsen. Die Diskonter waren demnach die großen Verlierer der Pandemie, auch aufgrund der Kundenbeschränkungen je Quadratmeter. Der deutsche Handelskonzern Rewe (Adeg, Billa, Bipa, Merkur und Penny) blieb Marktzweiter.

Der Hauptkonkurrent Rewe war indes beschäftigt damit, seine Konzernstruktur umzubauen, aus Merkur wurde Billa Plus. Nun versucht man, laut "trend", verlorenen Boden wieder gut zu machen, etwa mit einer neuen "Is' heimisch"-Kennzeichnung für regionale Produkte. Auch Rewe setzt auf Rabatte: "Es gab in der Billa-Geschichte noch nie so eine große Preissenkung wie in diesem Jahr", erklärte Rewe-International-Vorstand Marcel Haraszti am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Diese Strategie hatte immerhin ein Plus beim Marktanteil von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahresende 2020 zur Folge, in einem hochkompetitiven Markt "mehr als nur ein Achtungserfolg", zitierte der "trend" Branchenkenner.