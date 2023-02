Dirigent Riccardo Chailly ist 70

Dirigent Riccardo Chailly, seit 2015 Musikdirektor der Mailänder Scala, feiert am (heutigen) Sonntag seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass erscheint eine CD mit Chören und Ouvertüren Verdis, im April folgt ein Buch über seine Beziehung zur Scala.

Der am 20. Februar 1953 in Mailand geborene Sohn des Komponisten Luciano Chailly unternahm seine ersten Schritte als Dirigent als Assistent von Claudio Abbado an der Mailänder Scala. Ab 1974 war Chailly an den großen Opernhäusern der Welt tätig, so dirigierte er regelmäßig in Chicago und 1977 in San Francisco. Von 1982 bis 1989 war er Chefdirigent des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin.