Dirigent Michael Gielen 91-jährig verstorben

Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist laut mehreren Medienberichten im Alter von 91 Jahren an seinem Wohnsitz in Mondsee (Oberösterreich) verstorben. Das berichtete unter anderem der Südwestrundfunk (SWR), dessen Sinfonieorchester der gebürtige Dresdner bis 1999 geleitet hatte, unter Berufung auf Gielens Familie.

Geboren wurde Michael Gielen am 20. Juli 1927 in Dresden. Seine Karriere als Dirigent startete er als Autodidakt allerdings in Argentinien, wo seine Familie auf der Flucht vor den Nazis 1940 eine neue Heimat gefunden hatte. Sein österreichischer Vater Josef, ehemaliger Direktor des Wiener Burgtheaters, wurde in Buenos Aires Oberspielleiter am Teatro Colon. Gielen, der von deutschen Emigranten in Klavier und Komposition unterrichtet wurde, arbeitete von 1947 bis 1950 ebenfalls an dieser Bühne als Korrepetitor, bevor er nach Europa rückübersiedelte.